Lejos de quedar en el olvido, el Rey sigue siendo una gran influencia en la música actual y en la nueva generación.

Si bien, en los últimos años, antes de su muerte, la polémica se abría paso en cada situación, nada ni nadie le quita el mérito de haber sido el artista que ayudó a transformar el lenguaje de la cultura popular.

Comenzando desde su temprana incursión en la música de la mano de los Jackson 5, Michael ya sentía esa atracción musical mucho antes con los villancicos navideños.

A mediado de los años 60, al pequeño Michael se le presentó la oportunidad. Se sumó al proyecto familiar destacándose en las coreografías en cada presentación en vivo.

Así, Jackie Jackson, Marlon, Tito, Jermaine y Michael comenzaban a contribuir a la historia de la música. Pero como toda carrera, tiene su parte sacrificada, en este caso dolorosa.

Los abusos por parte del patriarca de la familia, Joe, eran cada vez más intensos. A medida que esos abusos se agravaban, bajo la denominación de “disciplina”, el éxito de los pequeños iba en aumento.

Entre 1969 y 1971, The Jackson 5 editó seis discos (incluyendo uno de grandes éxitos) siendo ABC, su segundo álbum, el más exitoso de la primera era del grupo, que incluía un cover de The Supremes y varios singles que llegaron a la cima del Billboards Hot 100.

A mediados de los 70, The Jackson 5 pasó a ser The Jackson. Sin embargo, años más tarde, el éxito seguiría solo al pequeño Michael cuyo debut discográfico “Got to be there” se lanzó en 1972, con solo 13 años.

Pero no fue con el quinto álbum como solista que Michael se lanzó al estrellato. Off the Wall marcando un récord siendo uno de los álbumes más vendidos de la historia con 20 millones de copias vendidas. Uno de los singles, Don’t Stop ‘Til You Get Enough, fue lo que llevó a Michael a ser galardonado con su primer Grammy.

Su alianza con el productor, e impulsor de su carrera, Quincy Jones, se afianzaba. Las riendas de la carrera musical de Michael estaban totalmente controladas por él mismo. Esta libertad dio paso al sexto álbum en solitario “Thriller”, cuyo videoclip marcó un antes y un después en las producciones audiovisuales.

En los años 80, Thriller era toda una novedad. Influenciado por la cinta Un hombre-lobo americano en Londres, el clip duraba 14 minutos. Jackson recurrió a John Landis, el mismo director del largometraje, para que se encargara del hilo argumental de Thriller.

La discografía, que fue lanzada en 1982, se llevó 8 Grammys y lideró el ranking de Billboard por semanas. Este álbum también significó el paso a las colaboraciones o, más bien, el “featuring”.

Con Bad (1987), Jackson ya era considerado el “Rey del Pop” y lucía un aspecto más maduro y muy diferente a sus comienzos. Atrás quedaron su participación en una banda infantil y sus primeros pasos en el cine con el remake de El mago de Oz.

Su consolidación como el Rey lo ratificó en Bad World Tour, la primera gira internacional que lo llevó a 15 países con 123 conciertos.

Muchos antes, marcaba un hito al reunir a una gran cantidad de artistas para la causa USA for Africa, una producción musical que contenía el sencillo We Are the World.

La canción logró una ganancia d 63 millones dólares que fue destinada para el alivio del hambre en Etiopía. Además, ganó cuatro Grammys, incluyendo canción del año.

Tina Turner, Stevie Wonder, Kenny Loggins, Kim Carnes, Cyndi Lauper, Ray Charles, Bllly Joel, Diana Ross, Kenny Rogers, Bob Dylan, Paul Simon fueron alunas voces que formaron parte.

En los 90, Michael entraba a una nueva etapa y a la vez en un nuevo disco. Black o White se lanzaba como canción promocional de Dangerous, el octavo álbum de su carrera solista.

En la edición número 27 del Super Bowl, Jackson fue el artista pionero en presentarse en el entretiempo de un partido deportivo, a partir de allí nació la evangelización hacía las presentaciones en vivo. Su espectáculo fue catalogado por Billboard y Rolling Stone como una de las mejores en la historias.

Quien no recordará esa aparición vestido con una chaqueta militar de color dorado y negro y gafas oscuras cantando sus recientes éxitos como Black or White, Heal the World o Billie Jean.

Durante esa década, Jackson deleitó a su público con más materiales. En 1995 publicó el álbum doble HIStory: Past, Present and Future, Book I. El primer disco, HIStory Begins, contenía los temas más exitosos de su carrera y luego fue reeditado con el nombre de Greatest Hits: HIStory, Volume I, en 2001; mientras que el segundo compacto, HIStory Continues, contenía quince nuevas canciones.

Ya entrando al nuevo siglo, el cantante fue catalogado como Artista del Milenio, manteniendo en vigencia su reinado que hasta ese momento llevaba más de dos décadas.

En simultáneo llegaría la edición de Invicible, un disco innovador y rupturista que daba otro aspecto a la carrera del Rey. Sin embargo, fue el que menor repercusión obtuvo.

A partir de allí, los escándalos y la prensa amarilla se encargaron de hacer lo suyo. Michael se apartó de la escena musical pero regresaría, en los últimos años en que el mundo lo disfrutaría con vida.

En marzo del 2009, Michael anunciaba un regreso único y espectacular con la gira This is it.

“Gracias a todos. Estos serán mis últimos shows en Londres. Cuando digo que esto es todo, quiero decir que esto es todo. Cantaré las canciones que mis fans quieran oír. Esto es todo. Esto es todo de verdad; esto es la caída final del telón”, decía en conferencia de prensa en ese entonces.

Sin embargo, dos meses antes de que esa gira se concretara, el planeta entero recibió la peor noticia. El 25 de julio del 2009, el Rey del Pop partía al cielo a los 50 años de edad, debido a un paro carioespiratorio.

Toda una legión de músicos lloró al artista que revolucionó y marcó un antes y un después en la industria musical. Su legado permanece intacto y, hasta ahora, no hay quien le haya arrebatado el titulo que lo catapultó como el único Rey del Pop.

Sus incondicionales admiradores saben que la mejor forma de recordarlo es apreciando las grandes obras que nos dejó, manteniendo en alto su figura como propulsor de la cultura popular.