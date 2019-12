Las funciones son serán este sábado 7 a las 21:00 y el domingo 8 de diciembre a las 20:00.

“El cuerpo me atraviesa como una lanza en busca de mi verdad, convierte mi fuerza en pequeños centros de lucha, el sudor me humaniza y me cura las heridas. Los latidos me ayudan a encontrar los caminos. La esperanza me impulsa para arriba y me levanta, a pesar de todos mis dolores. Siempre es posible encontrar un nuevo día”, reza la premisa del unipersonal.

"Madrid", primer trabajo de este estilo abordado por Cardozo, nos presenta en escena relatos relacionados al amor, la soledad, la esperanza y la resiliencia en un trabajo que conjuga el lenguaje corporal con el trabajo de texto para dar vida a este relato de 60 min de duración.

El espectáculo es dirigido por Sergio Nuñez y Nataly Valenzuela y producido por RO.CA, productora independiente de artes escénicas que tiene en su haber aproximadamente 40 puestas escénicas entre el teatro, la danza, festivales y rondas de negocios.

El acceso tiene un costo de 50.000 Gs. Estudiantes y socios/as del Cepate tienen disponible la promo 2 x 50.000. Las entradas pueden ser adquiridas en boletería.