Maluma respondió a los usuarios que le criticaron por subir un video junto a un cachorro de león: "No sean ignorantes". Además, dijo que no entiende cómo hay "gente tan estúpida" que cree que "pueda tener un león de mascota".

En medio de su gira por México, Maluma dedicó unos minutos a responder en Instagram stories a los miles de usuarios que le criticaron por grabarse en vídeo junto a un cachorro de león.

El cantante colombiano compartió en su cuenta de la red social unas imágenes en las que llevaba en brazos a una cría de felino, y le besaba tiernamente en la cabeza. Tras la grabación, una oleada de seguidores enfrentó al artista por haber sacado al animal de su hábitat natural.

Maluma no ignoró los comentarios, y respondió en varios vídeos a todos los usuarios que le criticaron por haber sacado de su entorno a un animal salvaje. Explicó que cuando grabó las imágenes se encontraba en el santuario mexicano The Black Jaguar-White Tiger Foundation, dirigido por Eduardo Serlo, y que el cachorro no era su mascota.

“Estaba viendo los comentarios del último post que puse con un león, con Mala Mía. No sé no entiendo ya por qué hay gente tan estúpida, gente tan estúpida que cree que es una mascota mía. Es que no entienden que ese animal está ahí porque lo rescataron. Es que no entienden que estaría muerto si no lo hubiera rescatado”, dijo en el clip.

El cantante colabora con la organización desde hace algunos meses, y varias de las crías llevan nombres en su honor, como “Maluma Baby” o “Mala Mía”. Invitó a los usuarios a dejar de “alegar” sin saber y a ayudar más a los animales que lo necesitan.

“Ustedes saben que yo soy animalista, siempre voy a serlo. Y nunca voy a apoyar el tráfico de animales. Por qué todavía se les cabe en la cabeza que yo pueda tener un león de mascota. Por qué en vez de estar escribiendo estupideces y alegando, y juzgando, por qué más fácil no salen a la calle y compran comida para los perros que lo necesitan en la calle. Por qué no van y salvan animales, como está haciendo Eduardo con la fundación. Dejen de estar alegando. No sean ignorantes”, sentenció el cantante.