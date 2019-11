Petit, en francés significa “pequeño” y partiendo de esa premisa en el 2017 nació el festival de la mano de la Alianza Francesa de Asunción en conjunto con la compañía Ciudad Teatro, que tiene como cabeza al joven director Jorge Fernández.

“Hay muchas personas interesadas en hacer producción de teatro y contar historias, sin embargo los espacios en nuestro país son muy caros, entonces hablamos con la Alianza Francesa y decidimos armar en conjunto Petit, en la cual damos oportunidad a nuevos escritores que se animen a redactar historias, luego producirlas y que nosotros les podamos brindar un espacio y las necesidades técnicas que ellos necesiten para llevar a cabo sus historias”, dice Fernández en conversación con HOY.

El espectáculo está conformado por cuatro puestas de 20 minutos como mínimo y 30 de máximo, desarrolladas en dos salas alternativas de la Alianza los fines de semana de un determinado mes. Dos se presentan los sábados mientras que las otras los domingos con dos funciones.

Las obras son seleccionadas a partir de una convocatoria: “El público puede entrar a una y al terminar puede ver la otra. Tuvimos muchas propuestas, son muy interesantes, elegimos las que nos parecen mejores”.

Respecto a las historias presentadas en Petit, Jorge comenta que son contemporáneas: “Hablan de nuestra realidad y es lo que buscamos y lo que más llama la atención del público es que sale identificado. Tratamos de elegir siempre variedad para que no sea solo un género”.

El artista cuenta que los elencos para cada obra quedan a cargo de cada producción, por lo que generalmente son actores nuevos y en ese sentido, Petit es una importante puerta para la visibilidad y el campo laboral.

Sobre la repercusión, Fernández asevera que desde su inicio fue un rotundo éxito. “La gente asiste, le gusta el mismo formato que utiliza Teatro Mbyky y la posibilidad de poder ver dos obras en un mismo día. Salir de una, tener tiempo para comer algo y entrar a ver otra, porque por el precio que generalmente van a ver una sola obra, pueden ver dos”.

La edición 2019, se denomina ‘A la carta’, por la diversidad de estilos en cada obra. “Con olor a lluvia” y “Los tuyos, los míos y los nuestros”, suben a escena los sábados a las 20:00 y a las 21:00 y “Desprivilegiados” y “Cocina del mundo”, los domingos a las 19:00 y a las 20:00. Las entradas tienen un costo de 30.000 Gs por obra y 50.000 el combo por las dos en cada día.

“Siempre hay una posibilidad de variar un poco cada año la temática, la manera de encarar la puesta en escena, queremos que el público se encuentre con algo nuevo”, remarca el actor de la película Los Buscadores.

El también docente del Taller Integral de Actuación (TIA) insta a los artistas, principalmente a los jóvenes a no parar de estudiar y crear.

“Seguir formándose, leer, investigar, interiorizarse, animarse a conocer más nuestra realidad, animarse a escribir. Uno no es dramaturgo pero puede plasmar sus ideas en el montaje en escena, a los que les gusta actuar, busquen un director, armen un elenco y escriban su libreto”.

Sostiene que en Paraguay hay mucho por expresar a través del teatro, lo cual es necesario para debatir sobre la realidad y generar consciencia.

“Hay muchas historias por contar, hay muchas personas a las que se les debe traer a consumir al teatro, hay mucho arte, tanto del pasado como de la actualidad, podemos hablar del futuro. El teatro mueve consciencias, no importa si no te cambia pero genera el diálogo del tema. El arte teatral te muestra lo que probablemente en el día a día, no vemos o no queremos ver, entonces es animarle a los artistas a que se animen a generar un cambio. “No es política, es teatro”.