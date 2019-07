El heredero del muñeco “Cachito”, Nizugan junior, emitió un mensaje al recordado mago a través de un video publicado en su red social en el que se le ve prestando su voz al fiel compañero de su papá durante su carrera artística.

Juan Bautista trabajó durante años para transmitir a su hijo ese amor hacia Cachito y la magia. No solo fue un padre para Nizugan Junior, también se convirtió en su maestro. A través de las fotos que el joven artista compartió en su Instagram en el marco del popular ‘tbt’, se puede ver al mago instruyéndole desde muy temprana edad.

Ya pasaron dos meses que Nizugan recibió en sus brazos al querido muñeco de su papá. Hoy, es él quien da vida a “Cachito” y en agradecimiento a las enseñanzas de su progenitor dedicó algunas palabras.

“Muñeco, yo era un muñeco. Me acuerdo cuando estaba sentado en aquella vidriera, la gente pasaba y pasaba, hasta que llegó un día. El día que salí de esa vidriera, el día que tú me compraste. Me llevaste a tu casa, me vestiste igualito que vos, me gestaste tu voz, y empezaron los ensayos”, recordó Cachito.

“Ensayo, ensayo sin desmayo, me llevaste a ese lugar, donde se aglomeraba la gente y la gente conmigo cantaba, lloraba, reía. Era tanta mi emoción que hasta sentí que tenía corazón. ¡Vamos a ensayar como todos los días!”, expresó en referencia a que seguirá animando a chicos y grandes.

Nizugan Junior, reflejó su gratitud hacia su papá en la descripción del clip en su cuenta de Facebook. “Cachito tiene esa magia que aún cuando uno llora está muy cerca de la felicidad. Es mágico y uno no puede evitar sentirse agradecido porque te contacta con algo bello que tenemos todos en el alma,el niño interior . Gracias Cachito, gracias Papá”, escribió el hijo del entrañable mago.

