Durante una actuación reciente en suelo estadounidense, Smith les dijo a todos sus fanáticos que Tyler, The Creator es su “puto novio” además de que es para él el “mejor amigo del mundo”.

El joven de 20 años despejó de esta manera todas las dudas que se venían incrementando desde hace tiempo en la prensa rosa norteamericana: "Y quiero decirles algo. Tyler no quiere decir nada, pero es mi novio. Y ha sido mi novio durante mi jodida vida", reveló ante cientos de fanáticos.

Anteriormente, el hijo de Will Smith recurrió a Twitter para lanzar algunas declaraciones: "Sí, Tyler, The Creator, se lo he dicho a todo el mundo y ya no lo puedes negar". Tras ese posteo, la respuesta de The Creator fue: "Jajajaj, tú estás loco…".

Sin embargo, muchos creen que se trata de un bromance y que todo esto es parte de una broma entre los dos amigos.