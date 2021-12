“Nunca paré de dibujar, pero tampoco me animé a lanzar porque nunca consideré que yo tenía que exponer, no sé por qué”, expresa Tana en contacto con HOY.

La artista comenta que comenzó a dibujar entre los años 98 y 99 y que, los primeros objetos en donde daba rienda suelta a su imaginación eran las agendas de su eterna dupla, su colega y amigo Juan Carlos Maneglia. “Juanca siempre dice que va guardar las agendas como las agendas de Frida Kahlo. Yo dibujaba y pegaba cositas”.

Revela que sus creaciones se dan a raíz de lo que le generan las personas, no solo para dibujar sino también para escribir. “Yo tengo que pensar en la persona para dibujarla y las frases que pongo tienen que ver con quién es”.

Recuerda que el fallecido artista Ricardo Migliorisi, la instaba a dedicarse de manera profesional y exponer. Esto no ocurrió hasta que Saddy Pavetti, propietaria de Wembé, línea de jabones y productos corporales naturales, le propuso una alianza para plasmar sus dibujos en bolsones ecológicos, en el marco de la temporada navideña y findeañera.

“Saddy me conoce desde hace años, siempre le encantaron mis dibujos. Hice 17 diseños, algunos muy rápidos y otros que llevan más tiempo de elaboración. Pensé que iba a elegir uno o dos y creo que eligió 10 para hacer los bolsonsitos”, cuenta.

‘Que esta navidad encienda en tu corazón lo que realmente importa’, se denomina la campaña en la que Schémbori, además de materializar sus dibujos, dedica mensajes acerca de las fiestas decembrinas, las emociones y las personas.

La directora de las exitosas películas paraguayas ‘7 Cajas’ y ‘Los Buscadores’, se muestra feliz con el resultado del emprendimiento, y por supuesto con la buena recepción de sus creaciones. “Me reactivó como una parte mía que tenía medio dormida, dibujar me relaja mucho y soy muy productiva”.

Para Tana el 2021 fue bastante duro, un año en el que el agotamiento y el estrés derivaron en un infarto que la llevó al hospital. Sin embargo, también fue un año de crecimiento y aprendizaje, ya que entre otros proyecto, volvió al teatro como actriz tras 27 años, con la obra “Un Premio Para Lucía” y dirigió la obra ‘Culpable’, en la que presentó a una nueva camada actores y actrices a través del Taller Integral de Actuación (TIA), institución que dirige junto a Maneglia.

La balanza entre lo positivo y lo negativo la llevaron a valorar doblemente los pequeños momentos al lado de su hijo Bautista y su esposo José Insfrán, sus allegados o los simples instantes del día a día.

En ese sentido, el haberse dedicado a los dibujos en pandemia y el trabajo con Wembé, la hizo reafirmar la necesidad de seguir expresándose por esta expresión artística. “Me hallo, me gusta y creo que voy a tratar de hacerlo de manera más profesional, no sé en qué tiempo pero lo voy a hacer porque está relacionado con mi hallo y con estar relajada, además Bauti me suele acompañar”.

WEMBÉ

Wembé es una marca de jabones artesanales naturales veganos, limpiador facial y sales naturales de baño libres de químicos y de plásticos que contaminan el planeta. El trabajo en alianza con Tana Schémbori se da con el objetivo de revalorizar el arte nacional.

Se trata de una colección exclusiva de 8 dibujos plasmados en servilleta de papel, para luego llevarlos a bolsones eco friendly de uso diario. Los bolsos vienen con productos Wembé brandeados con motivos navideños, también con kit spa en casa, que cuenta con sales de baño naturales, lufa vegetal y jabones naturales.

El paquete incluye la firma de autenticidad de Tana. Los productos se pueden adquirir en las redes sociales de Wembé Py y también contactando al (0992)245465.