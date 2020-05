La discográfica Warner Music ha recordado este martes, tras el anuncio, que el músico canadiense tenía previsto publicarlo dos años después de "Harvest" (1972), pero que lo guardó en su archivo por el impacto emocional que suponía su edición tras una ruptura sentimental.

"Es un disco lleno de amor perdido y exploraciones. Una grabación que ha estado oculta durante décadas. Demasiado personal y reveladora para exponerse en la frescura de aquellos tiempos", dijo de él el autor de "Rockin' In The Free World".

El álbum se grabó en analógico entre 1974 y 1975 y sus cintas originales han sido restauradas por John Hanlon y masterizadas por Chris Bellman.

Young, que ha definido el disco como un puente entre "Harvest" y "Comes A Time" (1978), contó durante la grabación con la colaboración de Levon Helm, Karl T Himmel, Emmylou Harris y Robbie Robertson.

Las primeras noticias que apuntaban a la publicación del álbum llegaron el pasado mes de diciembre, cuando el músico recogió en su página web una lista de 29 documentos que formarían parte de su archivo digital y citó "Homegrown" como el estreno del mismo, "con un sonido excelente en vinilo, como debía ser".

Otros trabajos que figuran en esa lista de grabaciones de conciertos y música sin editar, para cuyo filtrado pidió ayuda a sus seguidores, son "Chrome Dreams", definido por él como un álbum eléctrico de 1977; "Homefires", de 1974, y "Island in the Sun", que no se editó en 1982, pero del que se filtraron canciones como "Soul of a Woman" y "Like an Inca". EFELa discográfica Warner Music ha recordado este martes, tras el anuncio, que el músico canadiense tenía previsto publicarlo dos años después de "Harvest" (1972), pero que lo guardó en su archivo por el impacto emocional que suponía su edición tras una ruptura sentimental.

"Es un disco lleno de amor perdido y exploraciones. Una grabación que ha estado oculta durante décadas. Demasiado personal y reveladora para exponerse en la frescura de aquellos tiempos", dijo de él el autor de "Rockin' In The Free World".

El álbum se grabó en analógico entre 1974 y 1975 y sus cintas originales han sido restauradas por John Hanlon y masterizadas por Chris Bellman.

Young, que ha definido el disco como un puente entre "Harvest" y "Comes A Time" (1978), contó durante la grabación con la colaboración de Levon Helm, Karl T Himmel, Emmylou Harris y Robbie Robertson.

Las primeras noticias que apuntaban a la publicación del álbum llegaron el pasado mes de diciembre, cuando el músico recogió en su página web una lista de 29 documentos que formarían parte de su archivo digital y citó "Homegrown" como el estreno del mismo, "con un sonido excelente en vinilo, como debía ser".

Otros trabajos que figuran en esa lista de grabaciones de conciertos y música sin editar, para cuyo filtrado pidió ayuda a sus seguidores, son "Chrome Dreams", definido por él como un álbum eléctrico de 1977; "Homefires", de 1974, y "Island in the Sun", que no se editó en 1982, pero del que se filtraron canciones como "Soul of a Woman" y "Like an Inca".