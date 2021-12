El artista se hizo conocido con su primer sencillo, "Location”, certificado con quíntuple platino lanzado justo antes de su graduación de la escuela secundaria.

Khalid Donnel Robinson irrumpió en escena y debutó con el álbum American Teen, certificado con doble platino. Rápidamente lanzó su segundo trabajo discográfico, Free Spirit, soberbiamente elogiado por la crítica en 2019. Incluso fue declarado "Elección de la crítica" del New York Times y calificado de "excelente" por Associated Press.

El álbum, que fue certificado platino por la RIAA, debutó en el #1 en el Billboard Top 200 y presentó el single #1 multiformato nominado al Grammy, “Talk”. Free Spirit ha obtenido más de 11 mil millones de transmisiones en todo el mundo.

Denominado un "prodigio del pop" por Rolling Stone, las canciones de Khalid han sido transmitidas más de 30 mil millones de veces en todo el mundo. Además, estuvo nominado a 6 premios Grammy y ganó numerosos premios, incluidos seis Billboard Music Awards, tres American Music Awards, un Teen Choice Award, MTV Video Music Award y MTV Woodie Award.

En su ilimitado crecimiento, Khalid ha colaborado con algunas de las estrellas más importantes de la música, incluidos los hit #1 "Love Lies" (con Normani), "Eastside" (con Halsey y Benny Blanco), así como éxitos con los artistas Billie Eilish, Shawn Mendes, Marshmello y más.

En 2020, Khalid lanzó su canción aclamada por la crítica "Eleven" y su gran éxito "Know Your Worth" con Disclosure. Fue nombrado el artista más joven en superar los 15 mil millones de reproducciones solo en Spotify y nombrado compositor pop del año de BMI. A principios de este año, Khalid debutó con su tema "New Normal" en el lanzamiento del vuelo espacial "Unity 22" de Virgin Galactic.

“New Normal” no sólo jugó en el transbordador durante su descenso de regreso a la tierra, sino que Khalid también estuvo disponible para actuar para la tripulación, incluido Sir Richard Branson, después de que completaron su misión. Khalid se sintió honrado de que su pista fuera elegida para ayudar a marcar el comienzo de un momento tan histórico.

El concierto de Khalid en Paraguay es producido por G5PRO y DF Entertainment