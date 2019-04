La polémica historia inició con los comentarios lanzados por los panelistas del programa de Tv, “En boca de lobos”, hacia Larissa Riquelme y Jonathan Fabbro.

El abogado de la mediática pareja publicó en su Instagram Stories en defensa a sus clientes el pasado de Helem Roux, lo cual provocó que la mediática emita un comunicado personal citando el artículo 26 de la Constitución Nacional “De la libertad de expresión y de prensa”.

En cuanto a la captura de pantalla de periódicos sobre su reclusión en la comisaría de mujeres en el año 2005 por hechos como asociación criminal, Roux expresó, “como su nombre lo dice tiempo pasado, ya supere, cumplí con la justicia como cualquier ciudadano paraguayo y no me ofende para nada y menos me quita el derecho de poder opinar o sugerir en el trabajo que hoy estoy realizando con temas actuales y candentes”.