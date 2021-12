Tras un noviazgo de años, la conductora de programas periodísticos en Unicanal y Radio UNO, se encuentra desde hace un tiempo soltera, pero hace unos días trascendió que estaría de romance con el fiscal Marcelo Pecci.

En conversación con HOY, la comunicadora se negó a confirmar si está o no en una relación sentimental. “Estoy soltera, libre y puedo hacer de mi vida lo que quiera. No le debo explicaciones a nadie”, respondió.

Ante la consulta de las especulaciones sobre el supuesto romance con el también dirigente del club Guaraní, la misma expresó. “No voy a acreditar ni desacreditar nada”.

Esta mañana, en su espacio en la 650 AM, Aguilera volvió a ser abordada sobre el punto, por sus compañeros y nuevamente obvió entrar en detalles. “Hay gente que está con lloro por lo que salió ayer (trascendidos) y no puedo hacer nada al respecto. Me reservo el derecho a hablar de mi vida privada”.

Sin embargo, la radialista indicó que sí se encuentra saliendo con alguien. “Ahora mismo noviazgo no tengo… ese título no, todavía”.

Ante la insistencia, de si ‘blanquearía’ o no su situación sentimental, Claudia dijo: “En su momento, gracias”.