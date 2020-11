Nueva York, 17 nov (EFE).- El cineasta Quentin Tarantino ha firmado un acuerdo para publicar dos libros con la editorial HarperCollins, uno de ellos una adaptación de su película "Once Upon a Time in Hollywood", que saldrá a la venta en el verano de 2021 y que profundiza más en los personajes y el argumento de la celebrada cinta.

Esta novela de Tarantino, que rinde tributo así a los libros de bolsillo que antiguamente se publicaban en consonancia con las película que se estrenaban en los cines y que él devoraba siendo niño, llegará primero al mercado en formato de tapa blanda, junto con una versión de libro electrónico y otra de audio, mientras que otra más lujosa, de tapa dura, saldrá a la venta en otoño.

El segundo libro de Tarantino con HarperCollins será un ejemplar de literatura de no-ficción titulado "Cinema Speculation", una "profunda inmersión en las películas de los años 70, una rica mezcla de ensayos, reseñas y escritos personales (...) de uno de los directores más celebrados del cine y su fan más devoto", apunta la editorial en un comunicado.

En concreto, la novela "Once Upon a Time in Hollywood" trazará la vida de los dos personajes protagonistas de la cinta, el actor de televisión Rick Dalton y el doble que utiliza en sus escenas de riesgo, Cliff Booth, tanto antes del inicio de la trama que cuenta la película como después.

Incluirá, además, algunas de las escenas más célebres de la película, así como de personajes como el de Burt Reynolds, que no se vio en la versión editada del largometraje.

"Los talentos literarios de Quentin Tarantino han estado a la vista de todos desde sus primeros guiones, pero la destreza con la que da vida a sus personajes sobre papel y cómo constantemente sorprende al lector, incluso a aquellos que se saben la película de memoria, es ver a un maestro narrador probando un nuevo formato y hacerlo único", dijo en un comunicado el vicepresidente de HarperCollins, Noah Eaker.

La noticia de un cambio de rumbo en la carrera de Tarantino no ha sorprendido a sus seguidores, ya que en más de una ocasión ha mencionado sus planes de aparcar su faceta de director de cine después de dirigir su décima película para convertirse en escritor.

En una conversación con el crítico de cine Peter Travers a principios de año, confesó que ya se siente mayor para el frenético ritmo que requiere dirigir una película, que afecta además a su intención de pasar más tiempo con su familia.

"Once Upon a Time in Hollywood", un tributo a los "años dorados" de Hollywood, ha sido una de las películas más celebradas de Tarantino, que se llevó 10 nominaciones a los Óscar y que posibilitó que Brad Pitt se hiciera con su primera estatuilla de la Academia.