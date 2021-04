“The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring” estará disponible durante una semana, entre el 30 de abril y el 6 de mayo. Al día siguiente, el 7 de mayo, se estrenará la segunda parte, “The Lord of the Rings: The Two Towers”, que podrá disfrutarse hasta el 13 de mayo; y la tercera, “The Return of the King”, del 14 al 22 de mayo.

Estrenada en cines en 2001, la saga basada en los libros de J.R.R. Tolkien fue un éxito de público y crítica. Las tres películas han ganado en total 17 premios Óscar, once de ellos para la tercera entrega.

El año pasado comenzó el rodaje de una nueva y ambiciosa serie para Amazon Studios basada en “The Lord of the Rings” que se desarrollará miles de años antes de los eventos narrados en esa trilogía y en “The Hobbit”, en la “Segunda Edad de la Tierra Media”, con J.A. Bayona como productor ejecutivo y director de los dos primeros capítulos.