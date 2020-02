"Swan Song" contará con un guion y dirección de Benjamin Cleary, quien debutará así como realizador de un largometraje tras llevarse el Óscar al mejor cortometraje con "Stutterer" (2015).

"Ambientado en el futuro próximo, esta película explora hasta dónde puede llegar uno y cuánto puede sacrificar para hacer más feliz la vida de las personas que ama", adelantó Apple TV+ sobre la trama de "Swan Song".

Ganador del Óscar al mejor actor de reparto por "Moonlight" (2016) y "Green Book" (2018), Ali dará vida en este nuevo filme, que se verá en los cines además de en Apple TV+, a un personaje llamado Milo.

"El guion de Benjamin para 'Swan Song' conectó inmediatamente con nosotros", afirmó Matt Dentler, que es el jefe de adquisiciones y desarrollo de películas para Apple.

"Estamos deseando unir la visión de Benjamin junto al innegable talento de Mahershala para llevar esta poderosa y profunda historia al público de todo el mundo", agregó.

"He estado desarrollando 'Swan Song' durante un tiempo y cuando me reuní con Apple me quedó inmediatamente claro que habían comprendido completamente mi visión", comentó, por su parte, Cleary.

"Una vez que Mahershala estuvo de acuerdo en unirse supe que teníamos algo realmente especial. Hacer esta película con Mahershala y (la productora) Anonymus en Apple es un sueño absoluto", añadió.

Además de protagonista, Mahershala Ali será uno de los productores de este proyecto.

Convertido en toda una referencia para Hollywood por su versatilidad en la gran pantalla, Ali será el protagonista de la nueva película sobre "Blade" que está preparando Marvel Studios, aunque apenas se han conocido detalles de este proyecto después de que fuera anunciado el pasado julio en la última edición de la Comic-Con de San Diego (EE.UU.).