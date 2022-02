Bastante molesta se encuentra la exmodelo y actualmente empresaria, Ruth Alcaraz, luego de que el chimentero asegurara que cayó al suelo en plena pista de baile, en la boda Rodríguez Valiente.

“Aprovechó pensando que no íbamos a enterarnos o a escuchar el programa. Si estaba en algún semáforo me iba a la radio y le encaraba porque eso no se hace”, dice Ruth en conversación con HOY, refiriéndose a ‘Aire de Todos’, programa conducido por Clari Arias a través de Montecarlo FM y el Canal GEN, en el que Fernando estuvo invitado días atrás.

“Sentí mucha rabia y me dio una impotencia enorme, fue una gran mentira de este ñembo periodista, porque si sos periodista, lo mínimo es llamar a corroborar la fuente, yo no sé de donde sacó o si alguien le dijo”, indicó.

Ruth cuenta que acudió a la boda junto a su hija, ya que su esposo, quien oficial de seguridad se encontraba en la frontera, en medio de un operativo. Resalta que hace más de 10 años no consume alcohol ni prueba un pabilo de cigarrillo.

“Que él diga que yo estaba en un estado etílico y que me caí en medio de la pista, esto es muy grave. Soy esposa y madre de dos chicos menores, él no puede estar inventando eso solo para que la gente le escuche”.

Comenta que esa noche solo tomó un trago de champán para brindar con Lizarella y Nenecho, por lo que desmiente al polémico comunicador. “No estuve borracha, no tomé alcohol, menos me caí”.

Se muestra sorprendida, ya que el joven chismoso siempre le escribe frecuentemente y hasta le dice que le aprecia. Alega que solo busca llegar a la fama como sea.

“Me sorprende enormemente, me extraña que haya inventado semejante calumnia en contra de mi persona. Es feo que una persona que quiere meterse a la farándula por la fuerza tenga que inventar y ensuciar a las personas para lograr su objetivo”

Dice estar acostumbrada a que se burlen de su ropa, zapatos y maquillaje, pero sostiene que inventar algo grave ya sobrepasa los límites del respeto. “A él no le va a gustar que se inventen cosas que le puedan dañar a su mamá o si tiene hijos, porque van a estar tocando el sentimiento de su familia”.

Considera que el muchacho no realiza un trabajo periodístico y que en cambio, expone la clase de persona que es.

“Cuando pasás el límite, ya no sos periodista, ya sos una basura de persona para inventar esas cosas, porque para mí, alguien que te inventa cosas para perjudicarte y usa esas bajezas solo para likes (en redes) ya no vale nada. Estoy sumamente decepcionada de Fernando Ruttia”.