Pero en esa galería de conciertos que brindó en nuestro país, dos de ellos quedaron en la memoria colectiva y engalanaron de cierta forma su dilatada trayectoria artística.

Denis, nacido en Coronel Suárez en 1949 cantó en Paraguay por primera vez el 16 de junio de 1972. Tenía 22 años y recitó en el Teatro Municipal y en El Caracol.

Pero la primera de esas dos actuaciones peculiares se dieron en Itá. El 2 de febrero de 1989, en Paraguay empezaba a germinar la democracia con la salida de tanquetas a las calles y una revuelta militar.

Esa sublevación se extendería a la madrugada del 3 de febrero y desembocaría en el derrocamiento del general Alfredo Stroessner, empotrado en el poder 34 años. Pero en el Olimpia de Ruta 1 nadie sabía lo que pasaba en la capital.

Más de diez mil personas estaban esperando ansiosas la subida de Sergio Denis al escenario. No había redes sociales, no había celulares ni ninguna vía de comunicación rápida que permitiera la viralización de una noticia. En aquellos tiempos no existía nada más que el teléfono a disco.

Ignorantes de la gesta democrática que con el protagónico rol de “los Carlos” pondría en el poder al general Andrés Rodríguez, la concurrencia disfrutaba del show musical a pesar de la lluvia.

Sergio Denis, no obstante alcanzó a saber de refilón y con algo de anticipación la noticia de la caída del dictador. En un momento dado aclamó “Felicidades Paraguay, serán libres desde ahora”.

El concierto se desarrolló pero no en circunstancias normales y la tensión se apoderó de a poco, hasta que la salida fue tumultuosa, con detenidos de por medio.

Incluso, uno de los músicos de Sergio Denis se tuvo que esconder abajo de la cama de la habitación del hotel donde estaban hospedados.

Fue una de sus más dramáticas aventuras a lo largo de sus 50 años de carrera, sin olvidar el riesgo de corrió en el 2007 cuando en su nueva visita al país acusó un paro cardiaco.

Hospedado en un hotel céntrico, Denis dejó de vivir por un lapso de 17 minutos. Fue derivado al Hospital San Roque, donde el doctor Hugo Gómez lo atendió y lo devolvió a la estabilidad.

Muchas especulaciones se dieron en torno a aquél episodio, como que la ingesta de chocolates fue la causa del infarto. También se habló de que recibió mujeres en su habitación y tuvo actividades que lo dejaron al borde de la muerte con sólo 58 años.

Fueron dos pruebas trascendentales para él. Por lo visto, la muerte ya lo fichó y andaba tras sus pasos. En el concierto ofrecido en el Teatro Mercedes Sosa de Tucumán en marzo del 2019, un paso en falso lo hizo caer del escenario a dos metros abajo.

Se internó un año en estado grave y esta vez, la suerte ya no estuvo de su lado. Se calló para siempre su romántica voz, aquella que enamoró con “Gigante Chiquito” o “Compañera mía”, “Te quiero tanto”, “Te llamo para despedirme” o “Nada hará cambiar mi amor por ti” y que a partir de este aciago 15 de mayo lo hacen ser una leyenda viviente.