La serie aborda la vida dentro las cárceles de los distintos países, desde la óptica de los presos.

La cuarta temporada presentará a Paraguay, el próximo 29 de julio, a través del penal de Tacumbú.

La cuenta oficial en Twitter de la serie, anunció el episodio.

“La prisión de Tacumbu, en Paraguay, es una de las prisiones más peligrosas de la tierra. Están abarrotados cientos de presos que duermen a la intemperie y la violencia mortal y las drogas son una forma de vida”, dice parte del mensaje.

Tacumbu Prison, Paraguay, one of the most dangerous prisons on Earth. So overcrowded, hundreds of inmates sleep in the open and deadly violence and drugs are a way of life.@areporter spends a week discovering what life is really like here.

— Inside The World’s Toughest Prisons (@PrisonsNetflix) July 6, 2020