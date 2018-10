Este viernes 19 de octubre, a las 21:00, Jorge Ratti y José Ayala estrenarán Back to the stand up, show de comedia que remontará al espectador a anécdotas de los 90 y 2000.

Tras la presentación conjunta de Stand up circus (2016), Jorge Ratti y José Ayala regresan con Back to the stand up, un show que busca trasladar con humor al público a los 90 y 2000, siempre en el formato de monólogos de comedia.

“Nos remontaremos a esas épocas, con monólogos acordes con esos tiempos. Haremos un espectáculo ambientado en el Paraguay de entonces”, reveló Ayala.

Inspirado en la trilogía Volver al futuro, recordada pieza cinematográfica de los 80 e inicios de los 90, el guion de Back to the stand up irrumpirá condimentado con diferentes historias personales de los humoristas.

Las funciones de Back to the stand up serán en el Teatro Latino los días viernes 19 y 26, y sábados 20 y 27 de octubre, a las 21:00; y los domingos 21 y 28, a las 20:00. Las entradas: Preferencia Gs 75.000 y Platea alta Gs 55.000 y están a la venta en Red UTS.