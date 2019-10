Harry se convirtió en padrino de WellChild desde el 2007, en aquel entonces ponerse en el lugar de los padres quedaba muy lejos de su imaginación pero en su último discurso, el miembro de la realeza británica reveló su lado más sensible.

A través de la cuenta de la fundación WellChild en Instagram, se dio a conocer un video del día de la premiación, donde se ve al Príncipe Harry dando algunas palabras que lo llevan casi a las lágrimas.

“El año pasado cuando mi esposa y yo vinimos, ya sabíamos que estábamos esperando nuestro primer hijo, aunque nadie más sabía, nosotros sí”, recordó primeramente.

“Recuerdo haber apretado la mano de Meghan tan fuerte durante la premiación mientras ambos pensábamos cómo sería ser padres algún día y también qué sería el tratar de hacer todo lo que fuera para proteger y ayudar a nuestro hijo si él o ella hubiera nacido con dificultades inmediatas o si se hubiera enfermado en el momento. Y, ahora como padres, el estar aquí y hablar con todos ustedes me hace sentir emociones de una manera que no hubiera podido entender si no hubiera tenido un hijo propio”, continuó.

The Duke of Sussex delivers his speech at the #WellChildAwards, in association with @GSK. To see the full speech, head over to our Facebook page. pic.twitter.com/snzrpcnlYh

— WellChild (@WellChild) October 15, 2019