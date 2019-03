La saga Crepúsculo, que recientemente cumplió una década desde su estreno, se mantiene como la gran nostalgia de las chicas que vivieron el romance de Edward y Bella con cinco películas que fueron éxitos en taquillas.

Sin un anuncio oficial de revivir la historia, la cantante Halsey por su parte sacudió el avispero asegurando que le gustaría ver una nueva versión pero adaptada a una historia con protagonistas homosexuales.

A través de Twitter expresó extrañar la época asegurando: “¿Podemos hacer que los vampiros sean cool de nuevo?”.

i miss when vampires were cool can we make vampires cool again

— h (@halsey) 18 de febrero de 2019