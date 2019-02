¿Se vendrá una tercera versión de la canción escrita por Labelle en 1975?, todo pareciera indicar que las artistas que están teniendo su momento en la industria se quieren unir para ser las voces de la generación Z.

Y es que las estrellas en ascenso Bebe Rexha, Ava Max, Rita Ora y Dua lipa expresaron en Twitter las intenciones de cantar Lady Marmalade.

Si bien hubo una intención hace algunos años de Rita Ora para hacerlo con Miley Cyrus, Charlie XCX e Iggy Azalea, todo quedó en el olvido siendo Iggy la más contundente con su respuesta pues no le agradó la idea de rehacer una canción tan icónica.

“Fue un momento icónico en la historia del pop y debería ser dejado así”, había dicho en su momento.

@Diamansus that was an iconic moment in pop history and should be left alone.

Pero ahora resulta que la propuesta para un realizar una colaboración nació de la artista estadounidense Bebe Rexha y que dejó constancia a través de Twitter mencionado a sus pares Dua Lipa, Ava Max y nuevamente a Rita Ora.

Lo más interesante de todo es que la cantante Ava respondió el tweet con una idea, nada nueva, para un “nuevo Lady Marmalade”.

¿Se vendrá una nueva versión? ¿Superará al clásico del comienzo del 2000? Solo resta esperar para saber.

.@BebeRexha says she wants to collaborate with fellow Albanian pop stars, Dua Lipa, Rita Ora & Ava Max.



.@AvaMax loved the idea and suggested they do a new “Lady Marmalade.” Would you be here for it? pic.twitter.com/OltwbuULoS

— Pop Crave (@PopCrave) 28 de enero de 2019