El público chileno pudo disfrutar de un show único de la agrupación luego de dos décadas de espera, levantando suspiro de las fieles seguidores.

De hecho, el amor de sus admiradoras se mantuvo intacto y se pudo notar en la venta de entradas al show que se agotó en dos horas.

Con cinco cambios de vestuario, coreografías para cada tema y un elenco de diez bailarines, el quinteto pop presentó un show de alto nivel técnico.

Sus integrantes -Nick Carter, Howie Dorough, Kevin Richardson, Brian Littrell y A. J. McLean- centraron su repertorio con canciones icónicas como “Shattered”, “Show me the meaning” o “Larger than life”. Pero también incluyeron canciones de su nuevo material discográfico, DNA.

Esa misma noche, el quinteto fue homenajeado con os premios Gaviota de Plata y Gaviota de Oro.