Hollywood se ahoga en atrasos: se aplazan James Bond, "Morbius" y "Uncharted"

Los Ángeles (EE.UU.). Hollywood no levanta cabeza desde que comenzó la pandemia y hoy se anunció una nueva oleada de retrasos de películas entre las que se encuentran "No Time to Die" (James Bond), "Morbius", "Uncharted" o la nueva cinta de "Ghostbusters".