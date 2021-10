Días después de haber generado polémica, al afirmar que realiza compras directas de Disney para ahorrarse “comisiones innecesarias” de agencias de viajes, Denise partió rumbo a Disney World en modo “romántico”, sin su hijo Ignacio.

La también conductora de radio y Tv viene compartiendo detalles de su viaje junto a su novio Aldo, a quien le dedicó un post en su perfil en Instagram.

“Él es cero Disney, cero cine; pura música y medicina… pero me acompaña con la mejor de las ondas y una sonrisa porque también es eso: un compañero”, tecleó.

Hutter relató que hicieron compras en la tienda Walmart, visitaron Magic Kingdom donde conoció el sector de Avatar y el presenció el show nocturno en el “Árbol de la vida”. Adelantó que visitará Hollywood Studios, Epcot, Blizzard Beach y los dos parques de Universal.

“Hermoso viaje estamos teniendo, no me paro de emocionar! Y gracias por los hermosos mensajes que me dejan en el privado, es un gustazo sentir que están viajando con nosotros”, compartió Denise.