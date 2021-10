El hecho se produjo alrededor de las 17:15 en la pista de aterrizaje del aeropuerto de Salto del Guairá, departamento de Canindeyú.

La exmodelo viajaba en una avioneta bicolor, con matrícula ZP-BGX, al mando del piloto Alejandro Benítez, quien realizó un aterrizaje de emergencia. Aparentemente, la aeronave sufrió un desperfecto en el tren de aterrizaje, por lo que tuvo un descenso forzoso.

Al descender, Benítez detectó fallas mecánicas en el tren de aterrizaje delantero, lo que le permitió maniobrar y aterrizar sin mayores problemas.

Efectivos policiales de la comisaría jurisdiccional se hicieron presentes en el lugar. El oficial inspector Arnaldo Argüello estuvo a cargo del procedimiento.

Por su parte, Zuni compartió un video a través de su cuenta en Instagram donde aclaró que tanto ella como el pilota resultaron ilesos y que ambos se encuentran en bien de salud.

Finalmente, la avioneta tocó suelo y detuvo la marcha hasta quedar de “nariz”, como explicó Castiñeira, a través de un video que subió en su cuenta oficial de Facebook. Ambos pasajeros de la avioneta resultaron ilesos.

“Tuve un percance con el avión. A veces ocurre eso a las personas que viajan mucho, y súper bien, no me pasó nada. El piloto supo hacer lo que tenía que hacer en ese momento y bueno, yo no me asusté y pudimos aterrizar aunque sea de nariz. Así que muchas gracias a todos los que se preocuparon pero estoy súper bien”, expresó.