Ante la ola de infecciones por coronavirus, el gobierno de Venezuela espera una ayuda del Fondo Monetario Internacional, al que en su momento exhortó a no intervenir en su país.

​Sin embargo, para hacer frente a la creciente de infecciones, el gobierno se ve obligado a recurrir a la entidad financiera con sede en Washington, Estados Unidos.

Maduro, ex vicepresidente en el gobierno de Hugo Chávez Frías solicitó un préstamo de cinco mil millones de dólares, con la finalidad de "atender esta contingencia y proteger al pueblo venezolano".

"Acudimos a su Honorable organismo para solicitarles su evaluación, respecto a la posibilidad de otorgarle a Venezuela una facilidad de financiamiento por 5.000 millones de dólares del fondo de emergencia del Instrumento de Financiamiento Rápido (IFR), recursos que contribuirán significativamente para robustecer nuestros sistemas de detección y respuesta", añade la nota enviada al FMI.

Venezuela registra de momento 16 nuevos casos, los que computan un total de 33 personas infectadas con el COVID-19. Los mismos se registran en Caracas (8), Miranda (13), Vargas (5), Aragua (2), Anzoátegui (2), Mérida (1), Cojedes (1) y Apure (1).

Cabe mencionar que sobre Venezuela pesa un decreto de censura por parte del FMI, que en el 2018 exigió la presentación de sus estadísticas financieras, pedido denegado por el gobierno caribeño al considerar una intrusión del gobierno norteamericano.

"El Fondo Monetario Internacional me tiene sin cuidado, nos tiene sin cuidado, Venezuela es independiente del cono monetario (...) no lo queremos en Venezuela. No nos importa en Fondo Monetario, son los sicarios del mundo", había declarado en una rueda de prensa en mayo del 2018.

Asimismo, Maduro es responsable de una recesión dramática de su economía, la que ha obligado al masivo éxodo de venezolanos a los demás países de la región en busca de mejores horizontes, incluyendo parlamentarios y diplomáticos.

"Sólo bajo el espíritu de solidaridad, hermandad y disciplina social podremos superar las coyunturas que se nos presentan, y sabremos proteger la vida y el bienestar de nuestros pueblos, agrega el comunicado en el que realiza el pedido de dinero para combatir al nuevo mal.