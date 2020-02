"El senador Cid Gomes fue tiroteado con un arma de fuego en la tarde de este miércoles" en la ciudad de Sobral (Ceará) y en este momento está siendo "estabilizado" en un hospital de la región, según informó su asesoría en un comunicado.

Gomes, de 56 años y hermano del excandidato presidencial laborista Ciro Gomes, se encontraba en Sobral para mediar en una protesta de policías militarizados, que exigen un aumento en sus salarios.

Ciro Gomes informó en sus redes sociales que su hermano fue "víctima de dos tiros de arma de fuego" en el pecho efectuados por "policías militarizados amotinados y enmascarados".

Las balas no alcanzaron ningún órgano vital y, por el momento, "no corre riesgo de muerte", explicó.

El suceso ocurrió mientras el parlamentario, arropado por una multitud, conducía una retroexcavadora para intentar romper un bloqueo realizado por supuestos agentes a las puertas de un batallón policial del municipio.

En un video divulgado en redes sociales, se observa como el grupo de supuestos agentes encapuchados que le impiden el paso empieza a lanzar objetos contra el vehículo.

En un determinado momento, se escucha el sonido de unos disparos y se ve como se rompe los cristales de la retroexcavadora en la que estaba montado Cid Gomes.

"Espero serenamente, aunque lleno de rabia, que las autoridades responsables presenten a los marginales que intentaron este homicidio bárbaro y sean sometidos a la penas de la ley", escribió su hermano, Ciro Gomes.

La asesoría informó en un primer momento que el senador había sido herido por balas de goma, pero poco después envió a los medios de comunicación otra nota en la que afirmaba que fue tiroteado por arma de fuego.

El senador había anunciado horas antes en sus redes sociales que se dirigía a su ciudad natal ante "las escenas deplorables" que había visto en las últimas horas, y convocado a la población local para que le acompañase.

"Estoy impresionado con las escenas de quien debería dar seguridad al pueblo y está promoviendo la inseguridad, el desorden. No me conformo con eso", dijo Cid Gomes horas antes.

Estou indo agora para minha terra, Sobral. Chego no aeroporto às 16h e peço a aos amigos da cidade que me esperem no Aeroporto. Vamos lutar para resolver isso juntos! pic.twitter.com/Stzk47NuUI

— Cid Gomes (@senadorcidgomes) February 19, 2020