Este miércoles en el país vecino, el Senado definirá si el aborto será finalmente legal. Por el momento, la decisión final es incierta y el apoyo, ya sea a favor o en contra, llega de distintas formas tanto en el plano nacional como en el internacional.

Y es que uno de los diarios más importante de Estados Unidos dio espacio a un provocativo mensaje de Amnistía Internacional con un claro mensaje a los senadores: “El mundo los está mirando”.

In case you haven’t yet picked up your copy of the @nytimes, we’ve got it here for you. It’s time to say adiós to unsafe abortions in #Argentina. Senators, will you? The world is watching. #AbortoLegalYa pic.twitter.com/WZWK6dKXYt

— AmnestyInternational (@amnesty) 7 de agosto de 2018