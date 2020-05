Los Centros Para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) están al tanto de un pequeño número de mascotas en todo el mundo, incluidos gatos y perros, de estar infectados con el virus que causa COVID-19, principalmente después del contacto cercano con personas infectadas.

Según la información limitada disponible hasta la fecha, se considera que el riesgo de que los animales transmitan COVID-19 a las personas es bajo, señala el informe.

Al parecer el virus que causa COVID-19 puede propagarse de personas a animales en algunas situaciones.

Entre las recomendaciones de los CDC señalan que se debe tratar a las mascotas como se haría con otros miembros de la familia humana: “no permita que las mascotas interactúen con personas o animales fuera del hogar. Si una persona dentro del hogar se enferma, aísle a esa persona de todos los demás, incluidas las mascotas”, agrega.

Los coronavirus son una gran familia de virus. Algunos coronavirus causan enfermedades similares al resfriado en las personas, mientras que otros causan enfermedades en ciertos tipos de animales, como el ganado, los camellos y los murciélagos. Algunos coronavirus, como los coronavirus caninos y felinos, infectan solo a los animales y no infectan a los humanos.

Todavía estamos aprendiendo sobre el virus que causa COVID-19, pero parece que puede propagarse de personas a animales en algunas situaciones, indica con relación al riesgo de que las personas propaguen el virus.

Hay un pequeño número de animales en todo el mundo que están infectados con el virus que causa COVID-19, principalmente después de tener contacto con una persona con COVID-19. Sobre el punto, recomiendan hablar con el veterinaria si la mascota se enferma o si tien alguna preocupación sobre su salud.

En caso de sospechoso o confirmado de COVID-19, instan a que otro miembro de la familia cuide a la mascota ya que debe evitarse el contacto como caricias, acurrucarse, besar, o ser lamido. Tampoco compartir comida o ropa de cama.

En los Estados Unidos, no hay evidencia de que los animales estén jugando un papel importante en la propagación de COVID-19. Según la información limitada disponible hasta la fecha, se considera que el riesgo de que los animales transmitan COVID-19 a las personas es bajo.

Sin embargo, debido a que todos los animales pueden transportar gérmenes que pueden enfermar a las personas, siempre es una buena idea practicar hábitos saludables con las mascotas y otros animales, aclaran.

El lavado de manos después de manipular animales, sus alimentos, desechos o suministros, buena higiene de las mascotas son prácticas que deben tenerse en cuenta.

También recomiendan tener en cuenta que los niños de 5 años o menos, las personas con sistemas inmunes debilitados y las personas de 65 años o más tienen más probabilidades de enfermarse por los gérmenes que algunos animales pueden transportar.

Sobre el punto, el pediatra español José María Lloreda a través de su cuenta de Twitter compartió esta información y en un hilo recordó la situación en EEUU sobre la infección ocurrida entre gatos y lo que pasó en el siglo XVII.

“En Estados Unidos han infectado a 3 gatos con SARS-CoV2, y los han puesto a convivir con otros 3 gatos sin el virus, por parejas. A los pocos días, todos los gatos estaban infectados. Y al mes, todos tenían elevados niveles de anticuerpos, por lo que la transmisión entre gatos parece posible”, señala en la primera parte.

Existen caso de transmisión de humano a gato pero según un estudio del New England advierte de que es necesario determinar la infección gato-humano.

Lloreda indicó que con los leones y tigres del zoo de New York infectados no se atrevieron a hacer la investigación por lo que espera que esta situación no traiga lo que pasó en 1666 en Londres cuando se ordenó matar a todos los perros y gatos o todo animal doméstico que pudiera transmitir la enfermedad.

Los CDC aclararon que esta es una situación en rápida evolución y la información se actualizará a medida que esté disponible.