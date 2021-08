EEUU recomendará una dosis de refuerzo de la vacuna anticovid, según medios

Estados Unidos planea anunciar que casi todos sus ciudadanos deben recibir una dosis de refuerzo de la vacuna contra la covid-19 ocho meses después de haber sido inmunizados, una nueva fase en la campaña de vacunación que podría comenzar a mediados de septiembre, según The New York Times y The Washington Post.



Fuente: EFE