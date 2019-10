“He decidido suspender el alza del metro, lo que requerirá la rápida aprobación de una ley”, afirma Piñera en su Twitter.

El mandatario chileno adoptó esta determinación tras la ola de protestas que movilizó a una importante cantidad de manifestantes en la capital.

He escuchado con humildad la voz de la gente y no tendré miedo a seguir haciéndolo, pq así se construyen las democracias. He decidido suspender el alza del metro, lo q requerirá la rápida aprobación de una ley, hasta q acordemos un sistema q proteja mejor a nuestros compatriotas.

