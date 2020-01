Por Barry Svrluga del Washington Post.



En cualquier recuerdo de Kobe Bryant, existe la obligación de mencionar sus cinco títulos de la NBA, sus 18 selecciones de estrellas, su Premio de la Academia, la acusación de agresión sexual contra él, su premio MVP, sus cuatro hijas, su segundo acto como Hollywood motor y agitador, cuando el baloncesto se convirtió en secundario. Sume todas esas cosas y sale la totalidad de una vida: una vida con capas, una vida con capítulos. Solo uno parece un caso atípico, una pieza inconveniente. Todos estos años después, particularmente a la luz de la tragedia, es fácil de leer de inmediato.

Pero también es importante pensar por qué cada uno de esos elementos debe mencionarse, y pensar en la vida de Bryant no solo desde la perspectiva de Bryant. Las vidas no están limpias. Los legados son desordenados. Los recuerdos son personales. Vale la pena hablar.

Hay personas que nunca conocieron a Bryant que sienten dolor, dolor real, debido al accidente del helicóptero que le quitó la vida el domingo , junto con las vidas de su hija Gianna y otras siete personas . Los tocó, ya sea a través de su habilidad en el baloncesto o su implacable ética de trabajo o su aceptación pública de la paternidad o su apoyo a los deportes femeninos, o alguna combinación de todo. Eso es real. Sí cuenta. Significaba algo para millones, y eso es poderoso.

Sin embargo, permita la otra realidad. El lunes, había cientos o miles, escoja un número, de mujeres sentadas en escritorios o conduciendo automóviles o tratando de pasar el día que procesaron las noticias de la muerte de Bryant desde una perspectiva completamente diferente. Para ellos, los homenajes que los acompañan trajeron un dolor de un tipo diferente. Son víctimas de violación o agresión sexual, mujeres que nunca se enfrentaron a sus agresores, mujeres que intentaron enterrar lo sucedido. Para ellos, la deificación no solo no se sienta bien. Se siente horrible

"La totalidad de la vida de cualquiera no es sanitaria", dijo Kathy Redmond Brown, fundadora de un grupo de defensa llamado National Coalition Against Violent Athletes. “La totalidad de la vida de cualquiera, especialmente una en la escala de su persona, una persona tan visible, influye en muchas personas para bien y para mal.

“Pero ese caso hizo mucho con respecto a la agresión sexual. Afectó la forma en que la sociedad entera lo veía. Afectó si las víctimas lo denunciaron. Afectó la forma en que los medios lo informaron ”.

Y eso también debe ser parte de lo que la gente recuerda.

Todas estas cosas pueden ser ciertas: Kobe Bryant fue adorado y respetado por el mundo del deporte por lo que logró y la forma en que compitió. En el retiro de baloncesto, utilizó a su celebridad para el mejor de los fines, tratando de dar un ejemplo a los niños, tanto en palabras como en hechos. Amaba y respetaba a sus hijas y quería que sobresalieran en el mundo que eligieran. Y hace 17 años, cometió un error que lo afectó no solo a él y a su familia, sino a personas en las que ya nunca pensamos mucho.

Decir que el último punto lo hace "complicado" es una forma conveniente de minimizar el incidente en una habitación de hotel de Colorado en el verano de 2003, cuando Bryant tuvo relaciones sexuales con una mujer de 19 años. Esa mujer, dijo Bryant más tarde, sintió que "no dio su consentimiento para este encuentro". Eso es importante.

Encaja ese encuentro y esa admisión en la totalidad de la vida de Bryant como quieras. En el ámbito de 41 años, de una carrera de baloncesto y paternidad, de una criatura creativa y competitiva, tal vez no debería ser únicamente definitorio. Pero quizás, también, no debería ser completamente ahogado por el torrente de logros y adulación.

Incómodo o no, las acciones de Bryant en esa habitación de hotel hace tantos años son una pieza de su rompecabezas. Pero deténgase allí por un momento y piense en el acertijo de quién más afecta. Afortunadamente, el movimiento #metoo ha dado voz a las víctimas de agresión sexual que no hace mucho tiempo no tenían una. Entonces, así como puede sentirse bien deleitarse con los recuerdos que Bryant creó en la cancha y lamentarse de las oportunidades que no tendrá que crear de ella, puede sentirse bien ver la muerte de Bryant como un recordatorio de que las voces de los acusadores y las víctimas merecen ser escuchado.

"Para cimentar su legado", dijo Redmond Brown, "tenía que guardar silencio".

Silencioso por elección o silencioso por los términos del arreglo de un caso civil, casi no importa. Ella guardó silencio. Tuvo su segunda oportunidad.

Esto es difícil, unir todo esto en los días posteriores a tal tragedia. Puede parecer injusto revisar la peor parte de la vida de alguien en las horas posteriores a su muerte. Pero también es necesario.

Los detalles del incidente, desde el relato de la mujer hasta la policía, son difíciles de leer. Eso no los hace verdaderos. Bryant fue arrestado y acusado de agresión sexual. Eso no lo hace culpable. Su acusador finalmente decidió no testificar en el juicio, y los cargos fueron retirados. Eso no significa que ella no haya dicho la verdad.

Recuerde cómo Bryant reconoció el incidente y se disculpó con la mujer en un comunicado después de que se desestimó el caso penal.

"Ahora reconozco que ella no vio y no ve este incidente de la misma manera que yo", dijo. "Después de meses de revisar el descubrimiento, escuchar a su abogado e incluso su testimonio en persona, ahora entiendo cómo siente que no dio su consentimiento para este encuentro".

Desde el día en que hizo esa declaración, en el otoño de 2004, Kobe Bryant continuó reconstruyendo su vida. Ganó títulos y su premio MVP. Tenía tres chicas más. Ganó dos medallas de oro olímpicas. Se retiró y se reinventó a sí mismo. Eso es todo admirable.

Pero también resolvió un caso civil con su acusador, de quien no se ha tenido noticias desde entonces. Él siguió adelante. Para algunas personas, una transición tan fluida hacia el resto de su vida debe tener una resonancia acre. Son las personas cuyas vidas han sido dañadas por personas poderosas y exitosas. No pueden seguir adelante, o al menos no tan fácilmente.

Hace más de 15 años, tal vez esas preguntas, sobre la dinámica del poder, sobre por qué las víctimas no siempre hablan, no se hicieron tan fácilmente. Ahora, dado #metoo, están al frente y al centro. La muerte de Kobe Bryant no tiene que ser completamente consumida tratando de encontrar un consenso sobre las respuestas. Pero debería resaltar que estas son preguntas con las que todos deberíamos estar luchando, no solo aquellos que no tienen otra opción sino hacerlo.