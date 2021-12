Los medios argentinos reportaron que el Gobierno de Catamarca decretó que las personas que no tengan el esquema completo de vacunación contra la covid-19 “quedan exceptuadas de los beneficios del régimen ‘Prestaciones Médicas - Especial Covid-19’, creado durante la primera etapa de la pandemia”.

De esta manera, los gastos del tratamiento e internación de las personas que en Catamarca sean diagnosticadas con coronavirus y que no tengan el esquema completo de vacunación correrán por cuenta del paciente, informó este jueves el gobierno provincial.

Esta decisión generó posturas a favor y en contra, desde las organizaciones pro vacuna y los negacionistas que no confían en la eficacia de las dosis anticovid pese a las evidencias científicas que existen en torno a las mismas.

EN PARAGUAY

En el plano local, a mitad de noviembre, el diputado liberal Edgar Ortiz presentó un proyecto de ley para que el Estado paraguayo no se haga responsable de los futuros enfermos de Covid-19 que no se hayan vacunado contra el virus. La propuesta consiste en que los no inmunizados sí sean recibidos en los hospitales públicos pero que paguen de sus bolsillos los gastos de sus tratamientos. Esta iniciativa aún no prosperó en el circuito legislativo.