Los vecinos del barrio cerrado no sabían que uno de los suyos tenía esta víbora en el patio interno y recién se enteraron cuando el animal se escapó al patio compartido del sitio, generando una psicosis por la presencia de niños en el lugar.

Teresita Álvarez, directora de Defensa, Salud y Bienestar Animal, informó a la radio 650 AM que tomaron conocimiento de que durante la jornada del martes la serpiente pitón albina se escapó al patio del condominio ubicado en Fernando de la Mora.

Indicó que a raíz de la denuncia hecha por los vecinos, una comitiva integrada por funcionarios de su institución y del MADES se constituyó en estos momentos en una de las viviendas del barrio cerrado donde vive el encargado del animal en cuestión.

“Aparentemente es una persona que cría animales exóticos porque si bien hasta el momento no se encuentra (en ese sitio) la pitón albina, sí encontraron otros animales exóticos en el lugar. El dueño de la vivienda dijo que la pitón es de un amigo suyo“, comentó.

Álvarez recordó que el MADES verifica el lugar donde estarán los animales para otorgar el permiso y que en este caso los técnicos están indagando sobre si el responsable posee el aval o no. “Uno no puede tener animales así si no le da un trato adecuado. No se puede tener si no va a poder brindarle una vida adecuada de acuerdo a su especie, porque de lo contrario es considerado maltrato animal”, refirió.

Sobre si es posible tener estos animales exóticos en un condominio, la directora aclaró que ve difícil esto por las condiciones del lugar. “Con un buen manejo no es muy peligrosa esta serpiente, pero es constrictora y no es adecuado que esté en un lugar donde habitan niños o donde hay muchas personas. No puede estar suelto en el jardín donde conviven varias familias“, comentó además.

La entrevistada sostuvo que lo más probable es que el MADES abra un sumario que tiene una pena administrativa. “Hay que ver si hay alguna pena penal por cómo adquirió este animal”, agregó.