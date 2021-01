Vía Twitter el doctor Ali Nouri, presidente de la Federación de Científicos Estadounidenses (FAS, por sus siglas en inglés), indicó que las medidas actuales tomadas en Reino Unido no consiguen contener la nueva variante, ya que esta se esparce más rápido entre jóvenes.

El motivo de una propagación más rápida entre los jóvenes no está claro. Podría ser social: las escuelas estaban abiertas cuando las personas mayores tenían distanciamiento social, o biológico: los jóvenes podrían ser más susceptibles. De manera más general, los científicos creen que la mutación N501Y permite que el virus se una a nuestras células con más fuerza.

Un informe compartido por el experto encontró que el conjunto actual de intervenciones no farmacéuticas no es suficiente para controlar la nueva variante. Además, se deberían reconsiderar los planes para reabrir las escuelas en enero.

1/Report: current measures can't contain the B117 variant in the UK. The highly transmissible variant is spreading rapidly among all ages, even more so among under 20 group(orange bars represent the variant virus population, while green bars are the non-variant population) pic.twitter.com/AAPn1yt4ZF