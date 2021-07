Esta vacuna se administrará a los adolescentes con el mismo protocolo que a los mayores de 18, dos dosis en el músculo de la parte superior del brazo, con cuatro semanas de intervalo.

"El Comité de Medicamentos para Uso Humano (CHMP) de la EMA recomendó conceder una extensión a la vacuna covid-19 Spikevax (anteriormente conocida como Covid-19 Vaccine Moderna) para incluir su uso entre los menores de 12 a 17 años", declaró el regulador europeo en un comunicado.

Los efectos de Spikevax, de la sociedad biotecnológica Moderna, fueron analizados a partir de un estudio con 3.732 jóvenes de esas edades.

