Según los científicos esta nueva cepa, que recibe el nombre de G4 EA H1N1 tiene "todas las características" de estar adaptada para infectar a los humanos y por ello recomienda realizar una monitorización constante para evitar posibles contagios y un brote masivo que pudiera llevar a una pandemia global, como ha sucedido recientemente con el COVID-19, que ya ha contagiado a 10 millones de personas en todo el mundo.

El profesor Kin-Chow Chang de la Universidad de Nottingham en el Reino Unido ha explicado a la BBC que "ahora mismo estamos distraídos con el coronavirus y con razón, pero no debemos perder de vista nuevos virus potencialmente peligrosos", en referencia a esta nueva cepa de gripe descubierta en China. "No debemos ignorarlo", avisa.

Este grupo de científicos explica en una publicación en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences que hay que implementar medidas para controlar el virus en cerdos y vigilar de cerca poblaciones.

La nueva cepa de gripe parece ser similar a la gripe porcina de 2009, pero con algunos cambios. A pesar de que hasta ahora no es una gran amenaza para los investigadores, parece que el virus puede crecer y hasta multiplicarse en las células que recubren las vías respiratorias en los humanos, tal y como se ha observado en algunas infecciones en personas que trabajan en mataderos de la industria porcina del país asiático.