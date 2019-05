Por lo menos dos asaltantes ingresaron al local de la financiera FIC de Finanzas, ubicado en la zona del Mercado 4. Informaciones preliminares señalan que el monto robado rondaría los G. 1.200 millones y US$ 30.000.

“Tenemos algunos elementos, pero no podemos dar muchos datos. Son dos personas las que ingresaron al local, pero no se descarta que hayan otras personas involucradas”, manifestó la fiscal interviniente, Teresa Sosa, en comunicación con la 650 AM.

El hecho ocurrió esta siesta en el local de la financiera FIC de Finanzas, ubicado en la Avenida Perú y Lomas Valentinas, zona del Mercado 4.

La fiscal dijo además que había un guardia de seguridad en el local, a quien redujeron, pero no fue herido. Añadió que están investigando todas las filmaciones del circuito cerrado para tratar de identificar a los responsables del hecho.

Por su parte, el comisario Víctor Barúa, jefe de la Comisaría 18va, manifestó que los asaltantes tenían quepis y gorros. Huyeron a bordo un vehículo Toyota Vitz, color plateado, que presumiblemente fue robado hace tres días.

Las versiones preliminares apuntan a que lo robado rondaría los G. 1.200 millones y US$ 30.000, ya que presumiblemente se llevaron la caja chica y también habrían ingresado a la bóveda del local.