El ministro cuestionó el actuar de doña Obdulia, quien dijo que un comisario le contó que Acevedo había señalado que la única intención de la madre de Edelio era conseguir dinero.

“El ministro dijo que lo único que ella (Obdulia Florenciano) quiere es plata”, relató Euclides Acevedo en contacto con 1000 AM.

Sostuvo que tiene comunicación directa con la mujer por lo que no realizó ningún tipo de amenaza, sino más bien fue un reproche por no consultarle si fueron suyas dichas expresiones.

“Lo que yo le reclamé con vehemencia es por qué no me preguntó a mí antes de dar a difusión, que le encanta y le fascina la cuestión mediática. Sin haberme consultado, no da el nombre del comisario y pone en boca de este comisario ignoto, cosas que yo supuestamente dije y lo que yo le reproché es por qué no me preguntó a mí”, expresó.

En tal sentido, señaló que a raíz de ese hecho, comenzó una discusión entre ambos, no obstante, finalmente quedaron en buenos términos bajo la promesa de conversar una vez por semana.

“Cosa que empiezo a dudar que si cumplirá o no porque ha demostrado, no solamente ingratitud sino una manifiesta deslealtad”, sentenció Acevedo.

En otro momento, indicó que el reclamo frecuente de Doña Obdulia sobre su hijo Edelio Morínigo, es totalmente legítimo, hecho que comprende perfectamente, según mencionó.

Acevedo reconoció que probablemente no hubo el debido comportamiento Estatal con respecto a Edelio y añadió que, el hecho de que se haya sido deficiente en su caso, no significa que no puedan corregir esas falencias con la situación que actualmente afecta a la familia del exvicepresidente, Óscar Denis, también secuestrado por el EPP.

Por último, el ministro dijo que siempre atiende a Florenciano y que incluso estuvo varias veces en su despacho ya que tiene canal libre de comunicación con la institución a su cargo.

Esta mañana Ña Obdulia Florenciano, madre del policía secuestrado por el EPP, Edelio Morínigo, y el ministro del Interior, Euclides Acevedo, protagonizaron un fuerte cruce verbal durante una llamada telefónica en medio de una comitiva de periodistas.