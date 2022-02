Otro mes sin tarifa de Itaipú: experto expone estrategias para el Anexo C

En la reunión del Consejo de Itaipú de esta mañana, no se definirá la tarifa, según anunciaron las autoridades. No obstante, se deben analizar las estrategias para la negociación, que a su vez servirá para revisar el Anexo C en el 2023. Un experto energético muestra las estrategias.