La Lic. Merly Vera, jefa regional del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI)-Capital, confirmó que la vacunación contra la Fiebre Amarilla y contra el COVID, debe tener quince días de intervalo entre una aplicación y la otra.

En esa línea, mencionó que las personas con 60 años cumplidos ya no reciben la vacuna contra la fiebre amarilla, al menos que el médico se lo recomiende.

“Como mínimo quince días. Si una persona viene hoy y me dice que ayer se puso la vacuna contra el coronavirus no voy a poder inmunizarle contra la fiebre amarilla. Si no me cuenta se estaría perjudicando sola porque estoy cortando su vacuna anticovid. Si ellos me mienten, se mienten a ellos mismos”, expresó en contacto con radio Ñanduti, detallando que hasta el momento unas 450 personas ya se aplicaron la dosis antiamarílica.

En caso de querer viajar al Brasil, se debe contar con el Certificado Internacional de Vacunación contra la Fiebre Amarilla. La portación de este documento es obligatoria desde el 2018, para la entrada y salida del país.

El Certificado Internacional de Vacunación se expide de forma gratuita en los hospitales regionales, con la presentación del carnet de vacunación. Este documento no requiere visación y tiene una duración de por vida.

Cabe mencionar que la vacunación se realiza en el vacunatorio de la XVIII Región Sanitaria de la capital (Brasil entre Fulgencio R. Moreno y Manuel Domínguez):

* Jueves 23 de diciembre: de 07:30 a 12:00 y de 13:00 a 16:30.

* Viernes 24 de diciembre: de 07:30 a 12:00.

* Sábado 25 y domingo 26 de diciembre: cerrado.

Igualmente, desde el lunes, 27 de diciembre, la dosis antiamarílica se aplicará en el hospital general de Barrio Obrero, hospital Materno Infantil de Trinidad y hospital materno infantil de Loma Pytã.

En Central:

* Jueves 23 de diciembre: se encuentran disponibles en los 19 distritos, según horario de cada vacunatorio.

* Viernes 24 de diciembre: de 07:30 a 12:00

* Sábado 25 de diciembre: cerrado por feriado nacional.

*Domingo 26 de diciembre: se vacunará en el hospital general San Lorenzo (Calle´i), hospital Materno Infantil de Fernando de la Mora, hospital general de Villa Elisa y hospital distrital de Mariano Roque Alonso de 07:00 a 15:00.

En las demás regiones sanitarias: las dosis estarán disponibles a partir del lunes, 27 de diciembre.

Se recuerda que esta vacuna se aplica una sola vez y no requiere dosis de refuerzo, se aplica a la población de 1 a 59 años de edad. La misma ofrece protección recién después de 10 días de su aplicación, por eso se recomienda vacunarse con anticipación, principalmente a todas aquellas personas que viajarán al Brasil y no están vacunadas.