El Ministro Arnaldo Giuzzio, titular de la Comisión Especial de Compras Covid-19, confirmó que no hubo daño patrimonial. Sin embargo, aclaró que la imputación del Ministerio Público contra las firmas Imedic y Eurotec es por tentativa de estafa y que dicho proceso penal continúa. "No hubo daño patrimonial, pero eso no quiere decir que no haya delito".

Giuzzio explicó que los USD 1. 600 millones que autorizó el Congreso al Gobierno para lucha contra la pandemia, de ese monto, USD 514 millones fueron destinados al Ministerio de Salud como una línea de crédito, es decir, no fueron entregados de forma directa.

Indicó que, USD 96 millones (de USD 514 millones) Hacienda transfirió a la cartera sanitaria, tras lo cual se realizaron una serie de llamados en el marco de la emergencia por la crisis sanitaria del Covid-19.

Añadió que ante las irregularidades acontecidas, fueron designados para integrar la Comisión Especial para supervisar dichas compras.

“Encontramos 32 llamados, entre ellos el de Imedic y Eurotec, intervenimos y detectamos que los insumos no correspondían con lo contratado. Claro que hay irregularidades en los procesos licitatorios. Ahora se está ejecutando el seguro y se pidió a la empresa que se devuelva el dinero”, expresó en contacto con 1020 AM.

De acuerdo a su relato, el Ministerio de Salud entregó un anticipo de Gs 17 mil millones y ante el pedido de la Comisión Especial de anular ese proceso de compra, se realizó dicha anulación y la estatal Salud remitió todos los procesos a la Fiscalía para su posterior investigación.

Acotó que la denuncia no es por lesión de confianza sino por estafa y tentativa de estafa que ya fue hecha ante el Ministerio Público, porque las empresas (Imedic y Eurotec) pretendían entregar productos que no estaban acorde al pedido de la institución.

“El proceso penal continúa y es la denuncia penal por estafa. Nosotros dijimos que no hubo daño patrimonial, pero eso no significa que no exista responsabilidad penal”, sentenció.

En ese orden, indicó que está en manos del Ministerio Público determinar el grado de responsabilidad penal de los representantes de las dos firmas y de los funcionarios públicos involucrados en las compras fallidas de los insumos médicos provenientes de China.

Asimismo, remarcó la Comisión Especial enviará representantes para estar presentes en el momento de la recepción de los insumos médicos enviados por la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

Al ser consultado sobre la idea de “blanquear” a ciertas autoridades, dijo que no sabe de dónde salió ese término

“Hay mucha desinformación o mala interpretación porque nosotros dijimos que no hay daño patrimonial pero eso no significa que no existió delito”, repitió.

Apuntó que, lo que existe es la baja ejecución de los fondos destinados a Salud, de los USD 96 millones se utilizaron USD 4 millones, más los USD 17 millones para las compras que se realizan actualmente, señaló.

“En definitiva es dinero que existe, no es dinero que se perdió”, puntualizó Giuzzio.