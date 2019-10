La medida aún no está lista y tampoco hay una previsión presupuestaria en el vecino país para poder implementarla. De acuerdo con Folha de Sao Paulo, estas modificaciones fueron un pedido que el primer mandatario brasileño hizo al ministro de Economía, Paulo Guedes.

Según declaraciones del diputado brasileño, Fernando Giacobo, esta medida ayudará a reactivar la el comercio de la triple frontera y a recuperar empleos. Said Taijen, miembro de la Cámara de Comercio y Servicios de Ciudad del Este, explicó que cerca del 90% de los consumidores que ingresan a la capital del Alto Paraná vienen del vecino país, por lo que si se llega a implementar esta medida, los negocios volverán a salir a flote.

El Gobierno de Brasil aún está buscando la forma más eficiente de implementar esta nueva disposició. Al tratarse de renunciar a un porcentaje de tributos, la administración central deberá encontrar una forma de compensar la pérdida en el prespuesto 2020. Desde el Ministerio de Economía, informaron que se hará a través de decreto presidencial, sin necesidad de la aprobación del Congreso.El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, informó que el límite de compras en “free shops” se duplicará para quienes viajen vía aeropuertos y que el tope para compras en Paraguay también aumentará.

Actualmente, el valor límite de compras para quienes ingresan por vía aérea es de US$ 500 y para los que ingresan por vía terrestre US$ 300. Con la nueva disposición, los topes pasarán a ser de US$ 1.000 y US$ 500 respectivamente.