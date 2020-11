Pese a una sospecha de infección urinaria debido a molestias en el bajo vientre, la mujer embarazada que llegó hasta el Hospital de Villa Elisa no quedó en observación porque "no había amenaza de parto prematuro", afirmó la Doctora Johana Benítez, directora del centro asistencial. Tiempo después su bebé nació en el vehículo y falleció.

La embarazada que llegó hasta el Hospital de Villa Elisa con molestias al orinar y dolor en el bajo vientre con un embarazo de 36 semanas y media recibió la indicación de realizarse análisis de orina para determinar si se trataba de una infección urinaria y no regresó, según la información que recabó la Doctora Johana Benítez, directora del centro asistencial.

La mujer no fue ingresada como paciente porque no estaba en trabajo de parto y no había amenaza de parto prematuro.

Sin embargo, la denuncia de la familia de la afectada indica que ella fue enviada de vuelta a la casa pese a su estado y porque según refirió el personal que la atendió, no había camas disponibles para atenderla.

Benítez indicó que lo que consta en la ficha es que ella tuvo indicación de análisis y retornar con los resultados, pero los estudios no se realizaron en el hospital porque ella no fue ingresada como paciente.

“Se le pidió un análisis de sangre y orina, le atendió una ginecóloga y según ella la mujer no estaba en trabajo de parto y no había amenaza de parto prematuro”, afirmó Benítez en contacto con Universo 970.

Según la denuncia de los familiares, la mujer camino a la casa tuvo a su bebé en el vehículo, se trasladaron hasta el Hospital de San Antonio y el bebé falleció.

“Es algo muy triste para nosotros también, ella refería una molestia al orinar. Ella no volvió con los resultados y todo eso se remitió a la fiscalía”, puntualizó la profesional.

Por su parte, la fiscal Egidia Gómez, indicó que tuvo conocimiento del hecho a través de la denuncia presentada en la Comisaría 11 de Arroyo Seco, todos los antecedentes fueron remitidos a la Fiscalía de San Antonio y hoy se realizará la autopsia para determinar la causa de fallecimiento.

Liz Rolón, sobrina de la mujer afectada relató lo sucedido a través de su cuenta de Twitter y exigió justicia para su sobrina Amaia Rolón Chávez.