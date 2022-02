El abogado Federico Hutemann, quien tiene su casa en inmediaciones del anfiteatro, comentó a la radio 650 AM que el lunes fue contactado por otros 20 vecinos de la zona para expresarle su preocupación por la situación actual de la ciudad de San Bernardino, ante la constante polución sonora y basural por las fiestas.

“Estamos muy preocupados, se veía venir. Los organizadores del lugar siempre los fines de semana organizan fiestas. Lo del domingo fue algo más masivo y se les fue de la mano. No controlaron y pasó lastimosamente lo que pasó. El caos ya arranca los viernes y es realmente un desastre”, indicó.

Sostuvo que el tiroteo del domingo fue la gota que colmó el vaso y que verán de hacer alguna denuncia penal-administrativa o queja formal como vecinos de la zona. “Tranquilamente la persona que cometió la balacera podría haber ingresado en cualquiera de las casas”, expuso.

Al parecer del abogado, los culpables son los encargados de la fiesta masiva. “No puede ser que vengan a hacer lo que quieran, tienen que irse de ahí. Los organizadores son los responsables, hay que decirlo con claridad. No les interesa nada, no toman las cosas en serio, después de cada evento por ejemplo queda un basural en el lugar, no se respeta absolutamente nada. Hay polución sonora, es un chiquero, ayer me mandaron fotos del lugar”, indicó.

El abogado lamentó que uno de los vecinos que invirtió en su casa para los fines de semana finalmente no puede ir a su vivienda de descanso porque le genera mucho estrés.

“El Anfiteatro tiene un fin, pero no toman la cosa en serio. Ahí no se respeta nada. Vamos a tener que ver en las instancias correspondientes. Es cada vez que arranca la temporada (verano), no es solo lo que pasó el domingo”, dijo finalmente.