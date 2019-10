César Ruíz Díaz, presidente del Centro de Empresarios del Transporte de Área Metropolitana (Cetrapam), confirmó a la radio 650 AM que el próximo viernes comienza el paro transportista, a las 00:00.

El empresario mencionó que en esta oportunidad solo tienen un pedido: que el Gobierno saque de circulación a las empresas que están operando de manera irregular mediante un amparo judicial.

De momento no confirmó si Ucetrama se suma a la movilización, pero remarcó que el otro grupo es pequeño, por lo que no dependen de su acompañamiento.

Ruíz Díaz indicó que se debe desterrar la competencia desleal que cometen actualmente tres empresas del transporte público, entre las que figura la empresa 29 de Setiembre Boquerón, de la Línea 18.

“Estamos reclamando desde hace 14 años la situación irregular de algunas empresas de transporte. Son propietarios individuales que se unieron para usar el trayecto La línea 18”, dijo.

En charla con la radio 800 AM, Ruíz Díaz ahondó que la jueza Maria Julia Alonso otorgó una medida cautelar a una empresa de transporte y de esta manera se genera una competencia desleal.

“Estamos mal con las empresas que salen a operar cuando no tienen permiso. El Gobierno no hace el control que corresponde y se genera la informalidad. Salen estos Frankenstein del transporte sin registros”, añadió.

Afirmó que estas empresas no tienen trabajadores inscriptos en el IPS, no tienen registro patronal, tampoco tributan al Estado, e incluso sus chapas no corresponden a los rodados sino que a otros automóviles pequeños. Además sus conductores tienen cerca de los 18 años, manejan con zapatilla, con teléfono celular en la mano y tomando tereré.

“La justicia mete su cuchara y genera este tipo de inestabilidad. Castiga a la gente que necesita tener garantías para su traslado”, indicó y afirmó que los internos avasallan itinerarios que no le corresponden.

“No nos interesa su itinerario, nosotros pedimos sus documentos, pero esta gente no los tiene”, puntualizó.