El abogado Pedro Ovelar, defensor legal del ex presidente de la República, Horacio Cartes, dijo que en el proceso contra su cliente en el Brasil hubo varios hechos llamativos que hacen sospechar una colaboración por parte de algunos sectores del país con el único fin de dañar su imagen en busca de llevarlo a prisión. Calificó la causa judicial que fue abierta en Brasil contra su cliente como una “publinota”, tras vincularlo en la investigación llevada a cabo contra el empresario Darío Messer por supuesto lavado de dinero.

“No tiene nada de infantil esto. Es absolutamente malicioso, es algo muy bien urdido. Aquí... y me atrevo a decir que esto salió de Paraguay, esto fue manipulado interesadamente. Hubo tierras fértiles en la Fiscalía de Río de Janeiro, quizás ya con otros intereses mayores en Brasil y finalmente parecía más una publinota la acusación del Ministerio Público en contra el ex Presidente, que una investigación fiscal seria, objetiva e imparcial. Esto parecía un copia y pega de una publicación de un medio local, esa es la absoluta realidad porque incluso extrae de publicaciones periodísticas términos propios de ellos, que utilizaron como si fuera un hecho punible, y hay ejemplos muy burdos de esto que estoy diciendo”, comentó en declaraciones del letrado esta semana en una comunicación con la radio Universo 970 AM.

Ovelar dijo que en el marco de la causa hubo mucha manipulación de intereses creados. “Por ejemplo, el hermano del alma; eso está dentro de la resolución judicial del juez Bretas en el pedido del Ministerio Público, como si fuera que eso es un delito. Eso es lo que le dice el ministro Schietti: usted está equivocado, la amistad, la familiaridad de trato o tener el teléfono de alguien en la agenda no es delito señores. Y por eso digo, acá no hay nada infantil. Acá hay mucha manipulación de intereses creados, pero que con mucha paciencia lo hemos podido explicar”, sostuvo.

MEDIO LOCAL SE ANTICIPÓ

Ovelar, quien junto a Carlos Palacios ejerce la defensa legal de Cartes en Paraguay, añadió que entre los hechos llamativos se encuentra que un medio local tuvo acceso rápidamente a una resolución judicial emitida en Brasil, mientras que ellos no pudieron acceder a una de las causas.

“Llegó a ocurrir, por ejemplo, que acá un medio daba la primicia de una resolución emitida en Brasil y que los abogados, ya sea de Brasil y nosotros desde acá, no tuvimos acceso a una de las causas. Es decir, antes de ser presentado ante el juez ya los medios locales tenían la copia y lo publicaban”, dijo. Los abogados que litigaron en representación de Cartes en Brasil son Edward Rocha de Carvalho y Jacinto Nelson de Miranda Coutinho.

POSIBILIDAD DE ACCIONAR

“El daño, la tergiversación y la malicia que hay en todo esto amerita analizar la posibilidad de accionar, pero depende del ánimo de la persona afectada en el momento de que esto acabe, porque realmente es de muy mal gusto. Además, Horacio Cartes, es un ex Presidente de la República y es un padre de familia, un hermano; la gente no dimensiona el daño, hay muchas personas en Paraguay a quienes les gusta dañar la reputación y el nombre de los demás y en algún momento hay que ponerle freno”, sostuvo.

NO HUBO NEXO

En su declaración ante la justicia brasileña, la pareja de Darío Messer, Myra Athayde, confirmó tesis de la defensa de Cartes. De su testimonio se desprende que no hubo nexos entre el ex presidente Horacio Cartes y Darío Messer mientras este se hallaba prófugo de la Justicia. El pedido de dinero que habría hecho Messer a Cartes tenía por finalidad cubrir gastos jurídicos, según lo declarado por Athayde, en el marco de la “colaboración premiada” acordada por esta con el Ministerio Público del Brasil. La declaración de 42 páginas se dio a conocer esta semana en el juzgado de Río de Janeiro.

Proceso a Horacio Cartes en Brasil queda cerrado

El Superior Tribunal de Justicia del Brasil (STJ), hizo lugar el jueves 30 de abril último al hábeas corpus planteado por el ex presidente de la República, Horacio Cartes, con lo que los abogados esperan que el caso en Brasil se cierre definitivamente. Así lo anunció su abogado, Pedro Ovelar. “Con esta resolución, sostenemos que no puede avanzar el proceso penal contra Horacio Cartes y definitivamente debe ser cesado. La decisión fue burocráticamente por un solo ministro y levantó todos los procesos presentados por las partes”, aseguró.

Afirmó que de esta forma el STJ ratificó la decisión tomada preliminarmente en diciembre del año pasado con relación al caso de Darío Messer. “El Tribunal, cuando existe un dictamen favorable, como fue en este caso, puede abreviar el proceso y solo un ministro –en este caso el juez Rogerio Schietti– resuelve el hábeas corpus”, explicó.

El abogado agregó que el hecho de que Cartes haya aportado para la defensa jurídica de Messer no es un crimen. “Ese hecho, en particular, no significa un crimen alcanzable por la justicia brasileña. Definitivamente, no existe tipicidad en la conducta atribuida al ex Presidente”, aclaró. Aseguró que la no jurisdicción de Brasil de un hecho ocurrido en Paraguay determina que debe ser cesado el proceso.

Schietti no detectó delito en actos de Cartes

El ministro Rogério Schietti reveló fundamentos. Están ausentes premisas para la prisión preventiva. No hay indicios de criminalidad.

El Superior Tribunal de Justicia (STJ) del Brasil, máximo órgano jurisdiccional del vecino país, competente en definir los hábeas corpus, resolvió –a través del ministro Rogério Schietti Cruz– suspender definitivamente el proceso de la prisión preventiva del ex presidente de la República Horacio Cartes Jara, por carecer de fundamento jurídico y de indicios de criminalidad.

El proceso se enmarca en la investigación “Operación Patrón”, llevada a cabo en Brasil por el juez de Río de Janeiro, Marcelo Bretas, quien deberá cancelar definitivamente ese pedido de prisión.

Así lo ordenó el Superior Tribunal de Justicia del Brasil, al considerar que la conducta atribuible a Horacio Cartes ni siquiera representa un crimen y tampoco está dentro de la jurisdicción brasileña.

“Ausentes de los presupuestos de la prisión preventiva ‘fumus comisi delicti’, es decir, sin indicios de criminalidad, el STJ cesa el pedido de prisión preventiva”, refiere la resolución.

Entre sus fundamentos, el ministro Rogério Schietti sostuvo que “no es aplicable la medida extrema, ya que la prisión preventiva se sujeta a la prueba de la ocurrencia de un crimen punible con pena superior a 4 años de reclusión, y con suficientes indicios de que el sospechoso sea autor o partícipe de los hechos tenidos como delictuosos, y comprobada materialidad delictiva”.

Además, esgrimió que “no se identifican en el edicto de prisión, emitido por el juez Marcelo Bretas, los indicios suficientes de que indiquen que Horacio Cartes habría incurrido en un crimen punido con pena superior a 4 años”.

“Entre tanto, no es posible identificar, al menos a partir de la lectura del auto judicial, en qué consistirían esas ‘actividades’ atribuidas al señor Horacio Cartes, pecando la decisión por argumentación y narrativa genéricas, en cuanto a este aspecto. El hecho concreto sindicado, entrega de dinero a Darío Messer, en el 2018, por medio de Roque Fabiano Silveira, por sí solo, no indica la ocurrencia de un crimen alcanzable por la ley brasileña”, añadió.

“La supuesta entrega de US$ 500 mil a Darío Messer despierta indagaciones, pero no es indicador suficiente de que (Cartes) practicó actos de lavado de dinero, de evasión de divisas, o de pertenecer a una organización criminal”, subrayó.