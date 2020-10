“Es difícil hacer una defensa técnica cuando el propio cliente no colabora. Podés tener título de Harvard y todo, pero la educación moral la recibís en la familia. Acá no es pagás y salís. La defensa técnica se realiza en varias aristas, no todo es dinero. No hay dinero del mundo que supla la conciencia, moral, educación y el ejercicio de la profesión de manera digna. Todo tiene un límite”, sostuvo en entrevista con la radio 780 AM.

El letrado señaló que terminó dejando su defensa porque su argumento es muy cambiante, ya que primero plantea algo y al poco tiempo se desdice y pide hacer otra cosa. Aseguró que no recibió amenazas para apartarse de la causa.

Indicó que Turrini se dedica a acopiar el producto de varios proveedores y conseguir compradores en el exterior, mediante eso sacaba una comisión, y afirmó que esta era la segunda carga que enviaba al extranjero.

Por otra parte, Zapattini sostuvo que sería de necios decir que alguien de altas esferas no esté implicado en todo este esquema, pues se trata de una carga muy importante de cocaína. “No puede ser que no había ningún guardia en el sitio, se filtró acá la información. ¿Cómo puede ser que la gente que provee de carbón a Turrini ya no está presa? Una de ellas es la empresa 3A”, dijo.

Sostuvo que unos emisarios de dicha empresa le hicieron firmar a Turrini un documento donde deslindan a esa firma que proveyó carbón de toda responsabilidad civil y penal de todo lo acontecido. Esto se realizó a espaldas de la defensa de Turrini. “Él solo se pone la soga al cuello”, lanzó.

En otro momento cuestionó la dudosa participación del despachante aduanero, un hombre de apellido Campos López Moreira, y se preguntó por qué ya no está preso.