“Una cosa es que él haga su investigación sobre el rollotráfico, que me parece que está bien, pero no corresponde la violencia y la agresión“. declaró a Universo 970 AM y recalcó que su actitud no corresponde a un senador de la nación.

De acuerdo con el Instituto Forestal Nacional (INFONA), la carga denunciada por el senador del Movimiento Cruzada Nacional no proviene del tráfico de rollos, sino de un plan de manejo forestal sostenible. La titular de la institución, Cristina Goralewski, explicó que se trata de una tala selectiva de acuerdo al diámetro del tallo para poder fomentar la regeneración de los bosques, ya que los árboles más jóvenes no crecen por falta de luz.

Por su parte, el senador José Ledesma (PLRA) considera que Payo Cubas se extralimitó porque “no es función de un senador ir a confrontarse con la Policía.

La sanción a Paraguayo Cubas será tratada en las comisiones correspondientes y luego se emitirá una recomendación al pleno. De ser aprobada, sería la tercera sanción a la que se expone el legislador esteño.

La Policía Nacional confirmó de manera oficial que presentarán una denuncia ante el Ministerio Público contra el senador Paraguayo Cubas por la agresión a los agentes policiales.