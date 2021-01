El fiscal Gustavo Sosa, responsable de la investigación del caso de aglomeración durante un concierto en San Bernardino, mencionó a la 780 AM que está indagando al respecto y que de momento supo que la Asesoría Jurídica de la Municipalidad avaló el encuentro y además existe un informe policial, en el cual se deja constancia de un permiso firmado por un secretario general del Ministerio de Salud.

“El mismo manifestaba que cumpliendo con el protocolo se realizaría el evento que ocurrió el viernes. El municipio en principio conocía parcialmente nomás también”, comentó Sosa.

Consultado sobre por qué no se evitó la aglomeración y recién se actuó una vez ya ocurrido el hecho, respondió que en enero la ciudad veraniega es un completo descontrol y es una constante pelea. “Desde diciembre pensamos que iba a ser más tranquilo por la pandemia, sin embargo, no ocurrió eso. No se puede cerrar la ciudad. Desde las 14 horas está rebasada la ciudad y cómo saber que en un punto específico habrá aglomeración, nosotros para nada teníamos conocimiento de eso. No sabía, no fui informado, eso es categórico. Si sabíamos, de oficio íbamos a intervenir”, aseguró.

Con toda seguridad alguien cargará con la responsabilidad penal por la aglomeración en el anfiteatro, prometió el responsable del Ministerio Público.